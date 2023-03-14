France24: До Олимпиады в Париже 500 дней, но транспорт и безопасность вызывают вопросы

Президент Франции Эммануэль Макрон принимает главу оргкомитета Тони Эстанге в Елисейском дворце. Он подведет итоги подготовки к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже в 2024 году. До соревнований осталось 500 дней, однако еще не все готово, передает канал France24. Транспорт и безопасность вызывают вопросы.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Во-первых, церемония открытия пройдет на реке Сене на фоне Эйфелевой башни и других памятников. Это вызвало озабоченность со стороны служб безопасности. План предусматривает до 600 000 зрителей. Политические источники говорят, что это число может быть пересмотрено в меньшую сторону. Частные охранные компании с трудом набирают достаточное количество сотрудников. Возник вопрос, не будет ли привлечена армия, как это было на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Во-вторых, будет ли транспортная система Парижа, которая в последние месяцы страдает от нехватки персонала и забастовок, готова к перемещению миллионов людей по городу. Оператор сети RATP во главе с бывшим премьер-министром Франции Жаном Кастексом находится под сильным давлением. Существуют опасения, удастся ли вовремя завершить строительство ключевой линии метро до олимпийской деревни. Большой дефицит водителей автобусов также вызывает сомнения. Парижские аэропорты до сих пор не оправились от последствий пандемии COVID-19.

Бюджет оргкомитета, 96 процентов которого составляют частные средства, в прошлом году вырос до 4,4 миллиарда евро. Такая же сумма потрачена строителями олимпийских объектов. Общий бюджет составит 8,8 миллиарда евро.