Гимнасток из России пригласили на турнир в Китай

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер заявила, что гимнасток из России пригласили поучаствовать в китайском турнире, который запланирован на май. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Винер, гимнасток пригласили на местные соревнования в мае. При этом спортсменки из Китая также собираются посетить Россию с ответным визитом в июле.
«Думаю, что в будущем на российские соревнования будут приезжать не только они, так как мы сделали новый клубный формат, а, как известно, к клубам претензий нет, так как федерации к этим турнирам никакого отношения не имеют», – добавила тренер.
Винер также добавила, что российская сторона будет стремиться к тому, чтобы соревнования посетила полноценная сборная по художественной гимнастики из Китая.
Ранее Ирина Винер заявила, что переход на клубную систему позволить вывести на ковёр большое число гимнасток.