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1 час назад

Гимнасток из России пригласили на турнир в Китай

Елена Прошина

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер заявила, что гимнасток из России пригласили поучаствовать в китайском турнире, который запланирован на май. Об этом сообщает ТАСС.

Гимнасток из России пригласили на турнир в Китай
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Винер, гимнасток пригласили на местные соревнования в мае. При этом спортсменки из Китая также собираются посетить Россию с ответным визитом в июле.

«Думаю, что в будущем на российские соревнования будут приезжать не только они, так как мы сделали новый клубный формат, а, как известно, к клубам претензий нет, так как федерации к этим турнирам никакого отношения не имеют», – добавила тренер.

Винер также добавила, что российская сторона будет стремиться к тому, чтобы соревнования посетила полноценная сборная по художественной гимнастики из Китая.

Ранее Ирина Винер заявила, что переход на клубную систему позволить вывести на ковёр большое число гимнасток.

Летние виды спорта,Ирина Винер,СБОРНАЯ РОССИИ,
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