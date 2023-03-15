В комитете Бундестага по делам спорта раскритиковали решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на издание Redaktions Netzwerks Deutschland.

«Решение о допуске — это неверный путь. Кроме того, мы заявили на уровне FIE о проблеме, связанной с тем, что Россия годами оказывает влияние на спорт через олигархов и выделяет на это большие суммы денег», — заявил зампредседатель комитета Филипп Кремер.

Представитель спортивного комитета Фриц Гюнцлер добавил, что ожидает от Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) оглашения четкой позиции, которая отвечала бы интересам немецких спортсменов в этом вопросе.

Напомним, что решение о допуске российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям под эгидой FIE должно вступить в силу в апреле 2023 года. Оно позволит спортсменам принять участие в июльском чемпионате мира в Милане, которое также является квалификационным для Олимпийских игр 2024 года в Париже.