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1 час назад

В Германии раскритиковали FIE за допуск российских фехтовальщиков к турнирам

Никита Бородкин

В комитете Бундестага по делам спорта раскритиковали решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на издание Redaktions Netzwerks Deutschland.

«Решение о допуске — это неверный путь. Кроме того, мы заявили на уровне FIE о проблеме, связанной с тем, что Россия годами оказывает влияние на спорт через олигархов и выделяет на это большие суммы денег», — заявил зампредседатель комитета Филипп Кремер.

Представитель спортивного комитета Фриц Гюнцлер добавил, что ожидает от Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) оглашения четкой позиции, которая отвечала бы интересам немецких спортсменов в этом вопросе.

Губерниев призвал не радоваться раньше времени допуску российских фехтовальщиков

Напомним, что решение о допуске российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям под эгидой FIE должно вступить в силу в апреле 2023 года. Оно позволит спортсменам принять участие в июльском чемпионате мира в Милане, которое также является квалификационным для Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Летние виды спорта,Видео,Бундестаг,
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