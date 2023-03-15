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58 минут назад

Журова — о предложении Матыцина провести первые Игры ШОС в России: «Здесь нам уже никто не запретит использовать флаг и гимн»

Матч ТВ

Если первые Игры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоятся на территории России, то наши спортсмены смогут выступать с национальной символикой, заявила «Матч ТВ» олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин предложил провести Игры ШОС на территории России.

— Поддерживаю данную инициативу. Мы с Китаем недавно проводили крупные юниорские соревнования, а в ШОС входит много стран, в том числе и те, которые были в составе СССР, так что получатся нормальные соревнования. Это уже не Азиатские игры, здесь нам никто не запретит (использовать) флаг, гимн и атрибутику, мы сами диктуем условия. Главное же условие для нас — торжество спорта. Для спортсменов эти соревнования тоже важны, сейчас обстановка такая, что им нужно сохранять соревновательный опыт, — сказала Журова «Матч ТВ».

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в прошлом году рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях. Многие федерации последовали этим рекомендациям и отстранили спортсменов из России и Белоруссии.

Летние виды спорта,Видео,Олег Матыцин,Светлана Журова,ШОС,Госдума,
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