— Поддерживаю данную инициативу. Мы с Китаем недавно проводили крупные юниорские соревнования, а в ШОС входит много стран, в том числе и те, которые были в составе СССР, так что получатся нормальные соревнования. Это уже не Азиатские игры, здесь нам никто не запретит (использовать) флаг, гимн и атрибутику, мы сами диктуем условия. Главное же условие для нас — торжество спорта. Для спортсменов эти соревнования тоже важны, сейчас обстановка такая, что им нужно сохранять соревновательный опыт, — сказала Журова «Матч ТВ».