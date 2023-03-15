«Абсолютная неожиданность». Российскую чемпионку вводят в Международный зал славы плавания

В сложной политической ситуации с признанием заслуг Натальи Ищенко могли бы и повременить, но не стали.

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Большинство российских спортсменов вот уже год остаются без международных соревнований. Серьёзных разговоров о полноценном возвращении пока никто не ведёт. Лишь в отдельных видах спорта то тут, то там порой приходят хорошие новости. В лыжах всё чаще говорят, что без России продолжать международные соревнования бессмысленно, в фехтовании наших вроде бы вообще вернули, а в плавании вспомнили про Россию в другом ключе – ввели наши титулованную чемпионку в Зал славы. Мелочь, но в текущей обстановке очень приятная.

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На днях Международный зал славы плавания (ISHOF) – держатель традиций Международной федерации (FINA) – объявил о включении в Зал славы 13 новых спортсменов. Среди них была и наша титулованная синхронистка Наталья Ищенко – пятикратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира.

В наши дни можно ожидать любых подвохов, но с точки зрения представления Ищенко всё честно. Она обозначена как россиянка, с пометкой RUS.

Любопытно, что в число этих 13 лауреатов, чьи имена будут увековечены в Зале славы, также вошёл 23-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира и многократный рекордсмен мира американец Майкл Фелпс.

Официальная церемония включения в Зал славы запланирована на 30 сентября в Форт-Лодердейле (США). Интересно, пустят ли туда россиянку?

Сейчас в Зале славы почти 800 человек. Около половины – американцы. Представителей нашей страны – 23 человека, если не считать тех, кто выступал за Советский Союз или Россию, но позднее сменил гражданство.

ISHOF, очевидно, не питает никакой слабости по отношению к российским спортсменам. Напротив, организацию стоило бы называть скорее проамериканской. Но тот факт, что она даже в столь непростые с политической точки зрения времена не теряет своей объективности, радует.

«Для меня это стало абсолютной неожиданностью. Этой номинацией оценили труд не только мой, но и всех, кто со мной работал», – сказала Ищенко «Матч ТВ».