Число российских велосипедистов в международном пуле тестирования сократилось

Количество российских спортсменов в новом регистрируемом пуле допинг-тестирования Международного союза велосипедистов (UCI) сократилось почти на четверть. Об этом свидетельствуют материалы UCI, имеющиеся в распоряжении ТАСС со среды.

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В регистрируемый пул допинг-тестирования Международного союза велосипедистов входил 21 россиянин.

В новый пул тестирования включен и выступавший за сборную России бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в кейрине Михаил Яковлев, который летом прошлого года заявил о переходе в команду Израиля и уже представляет эту страну на международных соревнованиях.