Захарова назвала актом русофобии действия Великобритании

«Это не просто акт русофобии, это нарушение международного права, внутреннего законодательства самой Британии, так как речь идет об использовании политического ресурса на государственном уровне с целью оказания давления на международных чиновников от спорта, оказание политического давления на гуманитарную сферу. При этом мы понимаем, какую установку получают и британские СМИ», — цитирует Захарову «Матч ТВ».