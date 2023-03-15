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2 часа назад

Захарова назвала актом русофобии действия Великобритании по недопуску россиян на ОИ-2024

Газета.Ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова поделилась мнением о действиях правительства Великобритании, которое призвало крупнейших спонсоров Олимпийских игр оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) в вопросе недопуска российских спортсменов к летним Играм-2024 в Париже.

Захарова назвала актом русофобии действия Великобритании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это не просто акт русофобии, это нарушение международного права, внутреннего законодательства самой Британии, так как речь идет об использовании политического ресурса на государственном уровне с целью оказания давления на международных чиновников от спорта, оказание политического давления на гуманитарную сферу. При этом мы понимаем, какую установку получают и британские СМИ», — цитирует Захарову «Матч ТВ».

МОК заявил, что надеется на то, что «британское правительство будет уважать автономию спорта, на которую делался акцент во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН», а также отметил, что не правительствам решать вопрос участия атлетов в соревнованиях.

25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе россиян, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Летние виды спорта,Мария Захарова,ООН,
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