Захарова назвала актом русофобии действия Великобритании

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова поделилась мнением о действиях правительства Великобритании, которое призвало крупнейших спонсоров Олимпийских игр оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) в вопросе недопуска российских спортсменов к летним Играм-2024 в Париже.
«Это не просто акт русофобии, это нарушение международного права, внутреннего законодательства самой Британии, так как речь идет об использовании политического ресурса на государственном уровне с целью оказания давления на международных чиновников от спорта, оказание политического давления на гуманитарную сферу. При этом мы понимаем, какую установку получают и британские СМИ», — цитирует Захарову «Матч ТВ».
МОК заявил, что надеется на то, что «британское правительство будет уважать автономию спорта, на которую делался акцент во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН», а также отметил, что не правительствам решать вопрос участия атлетов в соревнованиях.
25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе россиян, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.