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10 минут назад

В Польше допустили, что могут отменить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян

ТАССиещё 10

Польская федерация фехтования ждет разъяснения решений, принятых на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE), и допускает отказ от проведения этапа Кубка мира из-за возможного участия в нем россиян. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Польской федерации фехтования.

В Польше допустили отмену этапа КМ по фехтованию из-за допуска россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас мы ждем официального толкования решений, принятых на внеочередном конгрессе FIE, касающихся в том числе определения нейтральности спортсменов, допущенных к соревнованиям. Такая интерпретация необходима для представления польским властям, которые принимают решение о выдаче въездных виз. Мы подтверждаем, что готовы принять этап Кубка мира в Познани, однако любое решение может быть принято только после получения соответствующих и необходимых разъяснений от FIE по вопросам, вытекающим из решения внеочередного конгресса. В зависимости от этих объяснений Польская федерация фехтования не исключает отказа от организации этапа Кубка мира", - сообщили в пресс-службе.

10 марта конгресс FIE принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 14 марта в консульском отделе посольства Польши в России сообщили о том, что россиянки на данный момент не могут претендовать на получение виз для въезда в страну. 16 марта Федерация фехтования Германии отменила проведение этапа Кубка мира из-за решения FIE о допуске россиян.

Этап Кубка мира по фехтованию на рапире среди женщин, который пройдет в Познани с 21 по 23 апреля, является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.

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