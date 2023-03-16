ФРГ отказалась проводить Кубок мира по фехтованию после допуска россиян

Федерация фехтования Германии заявила на своем официальном сайте об отказе от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин в знак протеста против участия в турнире российских и белорусских спортсменок.

Отмечается, что ранее FIE большинством голосов приняла решение о допуске к международным соревнованиям российских и белорусских атлетов.

В DFB пояснили, что решение международной федерации вновь позволить РФ и Белоруссии участвовать в спортивных мероприятиях привело к бурным дискуссиям как внутри Германии, так и за ее пределами.

На фоне текущей повестки согласиться с ним представляется немыслимым для президиума организации, подчеркнула президент DFB Клаудия Бокель.

Глава федерации уточнила, что в DFB надеялись на то, что FIE примет другое решение. Она добавила, что по его реализации у немецких фехтовальщиков осталось большое количество открытых вопросов.

По ее мнению, сложившаяся ситуация «делает проведение турнира невозможным».