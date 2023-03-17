В США утверждают, что МОК настроен отдать право проведения Олимпиады-2034 Солт-Лейк-Сити

ТАСС, 17 марта. Международный олимпийский комитет (МОК) настроен отдать право на проведение зимних Олимпийских игр 2034 года Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США), поскольку руководство организации не намерено проводить две подряд Олимпиады на территории одной страны для увеличения доходов от соревнований. Об этом в пятницу сообщил председатель Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс, комментарий которого приводит портал Inside the Games.

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"МОК ищет город, который составил бы хорошую альтернативу Солт-Лейк-Сити на проведение Олимпиады в 2030 году. Они понимают наши предпочтения, у них те же предпочтения в отношении 2034 года, что и у нас, если это окажется возможным. Это увеличило бы разницу от [летних] Олимпийских игр 2028 года (которые пройдут в Лос-Анджелесе - прим. ТАСС), поскольку они стремятся максимизировать доходы", - сказал Сайкс.

Глава USOPC уверен, что заявка Солт-Лейк-Сити на проведение Олимпийских игр является более привлекательной, чем остальные, а также отметил, что город будет готов принять Игры в 2030 году в случае отсутствия подходящей альтернативы. В качестве заинтересованных сторон на проведение Олимпиады 2030 года, по информации портала, выступают Стокгольм и Саппоро. Однако японский город был вынужден приостановить свою заявку из-за коррупционного скандала на фоне проведения Олимпийских игр в Токио. Также, как отмечает портал, на проведение Олимпиады претендовал Ванкувер, однако город не смог получить одобрение от правительства провинции.

В декабре 2022 года директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью Международного олимпийского комитета Кристиан Клауэ сообщил, что организация приняла решение отложить вопрос о выборе страны-хозяйки Игр 2030 года из-за изменения климата и его влияния на снежные и ледовые виды спорта.