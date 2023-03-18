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32 минуты назад

The Guardian: шесть спортсменов умерли от рака мозга, который мог вызвать искусственный газон

Газета.Ru

Ученые из Университета Нотр-Дам обнаружили в спортивном искусственном газоне потенциально опасные токсины, которые могли быть связаны со смертью шести бейсболистов от редкого рака мозга. Об этом сообщает The Guardian.

Шесть спортсменов умерли от рака мозга, который мог вызвать искусственный газон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как сообщало издание Philadelphia Inquirer, шесть спортсменов, которые большую часть своей карьеры играли за команду Philadelphia Phillies, умерли от глиобластомы — редкого вида рака мозга. Им было от 40 до 50 лет, и они на протяжении десятилетий соревновалась на стадионе с искусственным покрытием.

Образцы газона передали на анализ ученым из Университета Нотр-Дам. Они обнаружили в нем токсичные вещества, в том числе PFAS, также известные как «вечные химикаты», потому что они не распадаются естественным образом. Ранее исследования связывали их воздействие с раком, проблемами с печенью, щитовидной железой, врожденными дефектами, заболеваниями почек, снижением иммунитета и другими проблемами со здоровьем.

Как отмечает The Guardian, все искусственные газоны изготавливаются из материала, содержащего PFAS, а некоторые все еще производятся из переработанных шин, которые могут содержать тяжелые металлы, бензол и другие канцерогены.

В комментариях для The Guardian эксперты по раку мозга предупредили, что невозможно доказать, что рак у игроков был вызван PFAS с газона. Эксперты считают, что развитию глиобластомы могли способствовать и другие факторы: пестициды, используемые на травяных полях, жевание табака, употребление наркотиков, а также сотрясения мозга.

Некоторые исследования подтверждают связь между глиобластомой и PFAS, а также доказывают, что эти вещества могут накапливаться в мозге. Несмотря на то что связь еще не доказана окончательно, несколько штатов уже запретили или ограничили использование искусственных газонов, в том числе Коннектикут, Калифорния и Массачусетс.

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