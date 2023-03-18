Шесть спортсменов умерли от рака мозга, который мог вызвать искусственный газон

Ученые из Университета Нотр-Дам обнаружили в спортивном искусственном газоне потенциально опасные токсины, которые могли быть связаны со смертью шести бейсболистов от редкого рака мозга. Об этом сообщает The Guardian.

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Как сообщало издание Philadelphia Inquirer, шесть спортсменов, которые большую часть своей карьеры играли за команду Philadelphia Phillies, умерли от глиобластомы — редкого вида рака мозга. Им было от 40 до 50 лет, и они на протяжении десятилетий соревновалась на стадионе с искусственным покрытием.

Образцы газона передали на анализ ученым из Университета Нотр-Дам. Они обнаружили в нем токсичные вещества, в том числе PFAS, также известные как «вечные химикаты», потому что они не распадаются естественным образом. Ранее исследования связывали их воздействие с раком, проблемами с печенью, щитовидной железой, врожденными дефектами, заболеваниями почек, снижением иммунитета и другими проблемами со здоровьем.

Как отмечает The Guardian, все искусственные газоны изготавливаются из материала, содержащего PFAS, а некоторые все еще производятся из переработанных шин, которые могут содержать тяжелые металлы, бензол и другие канцерогены.

В комментариях для The Guardian эксперты по раку мозга предупредили, что невозможно доказать, что рак у игроков был вызван PFAS с газона. Эксперты считают, что развитию глиобластомы могли способствовать и другие факторы: пестициды, используемые на травяных полях, жевание табака, употребление наркотиков, а также сотрясения мозга.