Дарья Спиридонова и Никита Нагорный впервые станут родителями

Олимпийский чемпион 2020 года, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный сообщил, что его супруга, гимнастка Дарья Спиридонова, беременна.

Фото: Betassist Betassist

Нагорный опубликовал фотографию с супругой, на которой виден её округлившийся живот.

«H+H=H», — написал Никита. При этом пол будущего ребёнка он раскрывать не стал.

Никита и Дарья поженились в 2018 году. В 2020 году Нагорный стал победителем командного первенства на Олимпиаде в Токио (Япония). Кроме этого, он выиграл бронзу в многоборье и соревнованиях на перекладине.