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1 час назад

Дарья Спиридонова и Никита Нагорный впервые станут родителями

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Олимпийский чемпион 2020 года, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный сообщил, что его супруга, гимнастка Дарья Спиридонова, беременна.

Дарья Спиридонова и Никита Нагорный впервые станут родителями
Фото: BetassistBetassist

Нагорный опубликовал фотографию с супругой, на которой виден её округлившийся живот.

«H+H=H», — написал Никита. При этом пол будущего ребёнка он раскрывать не стал.

Никита и Дарья поженились в 2018 году. В 2020 году Нагорный стал победителем командного первенства на Олимпиаде в Токио (Япония). Кроме этого, он выиграл бронзу в многоборье и соревнованиях на перекладине.

Спиридонова — чемпионка мира в соревнованиях на брусьях. Также на мировом первенстве она выигрывала серебряные и бронзовые медали. Спортсменка завершила карьеру в 2021 году.

Летние виды спорта,Никита Нагорный,Дарья Спиридонова,
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