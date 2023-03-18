Хрусталев заявил, что Жулин придумал идею с турниром шоу-программ по фигурному катанию

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин является автором идеи турнира шоу-программ, который в субботу прошел на льду московского дворца спорта "Мегаспорт". Об этом в субботу журналистам сообщил ведущий шоу Дмитрий Хрусталев.

"Жулин является автором идеи этого шоу", - сказал Хрусталев. О создании турнира шоу-программ в сентябре 2022 года сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Подать заявку на участие в турнире мог любой желающий фигурист 2007 года рождения и старше. Олимпийские чемпионы и чемпионы мира были допущены до состязаний без предварительного отбора. Каждому участнику выплачивается гонорар в размере 250 тыс. рублей, который используется на постановку программы, костюм, реквизит и иные расходы, связанные с выступлением.

Победитель турнира получит 5 млн рублей, участники, которые займут второе и третье места, получат 3 млн рублей и 1 млн рублей соответственно. Еще 1 млн рублей будет распределен между победителями трех категорий в качестве приза зрительских симпатий. Также каждый член жюри сможет вручить специальный приз от своего имени участнику, проявившему на льду качества, связанные с профессиональной детальностью члена жюри. При этом специальный приз не может быть вручен участникам, занявшим место в тройке лучших. Призовой фонд специального приза от каждого члена жюри составит 500 тыс. рублей.