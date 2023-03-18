Олимпийский совет Азии призвал вернуть россиян на турниры

Форум спортсменов Олимпийского совета Азии (ОСА) призвал вернуть россиян на международные турниры. Об этом сообщается на сайте организации.

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«Спортсмены должны иметь доступ к международным соревнованиям, включая Азиатские игры, без какой-либо дискриминации», — говорится в заявлении атлетов.

Спортсмены отметили, что россияне и белорусы при этом должны соблюсти несколько условий: выступать в нейтральном статусе и соблюдать антидопинговые правила. Кроме того, на турнирах не должны присутствовать чиновники из этих стран.

Ранее ОСА пригласил российских и белорусских спортсменов принять участие в Азиатских играх. Соревнования пройдут осенью 2023 года в Китае.