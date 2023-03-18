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32 минуты назад

Олимпийский совет Азии призвал вернуть россиян на турниры

Lenta.ru

Форум спортсменов Олимпийского совета Азии (ОСА) призвал вернуть россиян на международные турниры. Об этом сообщается на сайте организации.

Олимпийский совет Азии призвал вернуть россиян на турниры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спортсмены должны иметь доступ к международным соревнованиям, включая Азиатские игры, без какой-либо дискриминации», — говорится в заявлении атлетов.

Спортсмены отметили, что россияне и белорусы при этом должны соблюсти несколько условий: выступать в нейтральном статусе и соблюдать антидопинговые правила. Кроме того, на турнирах не должны присутствовать чиновники из этих стран.

Ранее ОСА пригласил российских и белорусских спортсменов принять участие в Азиатских играх. Соревнования пройдут осенью 2023 года в Китае.

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25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточнялось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Летние виды спорта,Ирина Винер,
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