Финляндия отменила международный турнир по фехтованию из-за допуска россиян

— Поскольку в сложившихся обстоятельствах SM5L не могла помешать российским и белорусским атлетам участвовать в соревнованиях, у нас не было другого выхода, кроме как отменить турнир. Ассоциация изучает возможность организации соревнований без статуса «сателлитных» и ведет переговоры со Швецией и Норвегией о проведении традиционной серии Nordic Challenge в этом году, — говорится в сообщении.