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25 минут назад

Финляндия отменила международный турнир по фехтованию из-за допуска россиян

Матч ТВ

Финская ассоциация фехтования и пятиборья (SM5L) отменила международный турнир по фехтованию в знак протеста против решение Международной федерации фехтования (FIE) вернуть на международную арену российских и белорусских спортсменов, сообщается на сайте ассоциации.

Финляндия отменила международный турнир по фехтованию из-за допуска россиян
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Турнир, относящийся к категории «сателлитных» соревнований FIE, должен был пройти в Турку 23–24 сентября.

— Поскольку в сложившихся обстоятельствах SM5L не могла помешать российским и белорусским атлетам участвовать в соревнованиях, у нас не было другого выхода, кроме как отменить турнир. Ассоциация изучает возможность организации соревнований без статуса «сателлитных» и ведет переговоры со Швецией и Норвегией о проведении традиционной серии Nordic Challenge в этом году, — говорится в сообщении.

Ранее был отменен этап Кубка мира по женской рапире в Германии.

Конгресс FIE 10 марта решил вернуть на международные соревнования российских и белорусских спортсменов, команды и официальных лиц. Международный олимпийский комитет (МОК) ранее объявил, что рассмотрит возможность допуска до мировых стартов в нейтральном статусе российских и белорусских атлетов.

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