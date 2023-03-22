Потомки Рахлина, экс-тренера по дзюдо Президента РФ, тоже выбирают дзюдо

В семье Михаила Рахлина, заслуженного тренера России по дзюдо, есть традиция иногда по утрам приглашать друзей-коллег "на сырники". Сырники удивительно вкусно готовит его супруга Екатерина (мастер спорта по дзюдо). Утро - как раз то время, когда школьники на уроках и у старших спортсменов не всегда бывают занятия, поэтому у их тренеров есть немного свободного времени. Вечером уже не собраться: тренировки идут допоздна. "На сырниках" обсуждают повседневные, текущие спортивные дела, какие-то бытовые вопросы, планы на будущее. И, конечно, вспомнят Анатолия Рахлина - тренера-легенду, воспитавшего огромное число спортсменов (его последователи пытались подсчитать, сколько все-таки, - и вышли на рекордные 10 тысяч человек!). Среди них - президент РФ Владимир Путин, который одиннадцать лет занимался у Анатолия Рахлина.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Помня добро, а не зло

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Сохранились тетради, в которых Анатолий Семенович (по паспорту - Соломонович, но как только он стал тренером, заметил: детям проще говорить Семенович, так его и стали звать) записывал о воспитанниках все, ежедневно - каждую схватку, каждую победу, каждое поражение. А еще - как учились, по какой причине пропускали тренировки и многое другое (есть записи и по ученику Владимиру Путину, который жил в доме N 12 по Баскову переулку, а Рахлин - в том же переулке, но в доме N 21). Для ребят он был всем: тренером, наставником, воспитателем, психологом, другом, старшим товарищем. С ним советовались по любым вопросам и далее, во взрослой жизни, независимо от того, какую специальность выбирали и как складывался жизненный путь.

Но это уже потом. Начался же спорт для Анатолия Семеновича после блокады, которую ему, тогда еще совсем маленькому, удалось пережить и, главное, - выжить. (в 1941 году ему было всего три года).

"В наш дом однажды было пять попаданий крупнокалиберных снарядов! Пять! Помню тот день: 17 июля 1943 года... Один неразорвавшийся снаряд после рикошетов попал в квартиру выше этажом, пробил там пол, перекрытия и, продавив потолок, завис прямо над нашей комнатой. Но не взорвался. Упал прямо на кровать, где отдыхала соседка - сандружинница. Придавил и убил ее. Мы тогда десять семей в одной квартире жили", - рассказывал Анатолий Семенович.

Смерти, голод, холод. Но блокада запомнилась и добром: делились последним и, несмотря ни на что, оставались людьми. Самое яркое воспоминание - когда летчик, живший на той же лестничной площадке, что и маленький Анатолий, возвращался ночевать домой и со всеми детьми делился шоколадом из летного пайка. Погиб летчик не в воздушном бою, а от взрыва снаряда рядом с родным домом.

Уже после снятия блокады взрослые старались, чтоб дети как можно больше времени проводили на улице, были чем-то заняты (пока чем-то занят, двигаешься - отвлекаешься от мыслей о еде, а голодно было еще очень долго). Кто-то соорудил из тряпок мячик - стали играть, кто-то гирю во двор вынес - начали тягать. А после войны стали возвращаться фронтовики, в том числе и те, кто занимался спортивной борьбой, - и начали собирать в секции местных пацанов. Анатолий Рахлин вместе со своим другом Ароном Боголюбовым, будущим призером Олимпийских игр 1964 года, в один день оказались в спортзале Ленинградского дворца пионеров. Судьба была определена.

Нельзя сломать волю и дух

- Отец был очень жестким человеком, очень требовательным к себе и к людям. Он говорил о себе: "У меня скверный характер". Но при этом он делал сильными своих воспитанников. Недаром поговаривали: "Кто прошел школу Рахлина - тому не страшно ничего, и армия для них - курорт". К своим детям - ко мне и моему брату Евгению (ныне одному из ведущих в России судей по дзюдо) он относился еще более жестко. Но он все-таки умел не переносить "дом на зал" и "зал на дом". Мама - по-женски очень мудрый человек, и ей нужно памятник ставить - за то, что нас воспитала, и за то, что смогла быть женой очень непростого человека, - рассказывает Михаил Анатольевич.

В спорт оба брата попросились сами. Михаил собрал несколько ребят из своего класса и вместе пришли заниматься к Анатолию Семеновичу. А Евгений занимался легкой атлетикой, но больше всего ему нравился футбол. Однако с возрастом дзюдо вытеснило все другие виды спорта.

- Дзюдо - это целый мир. Воспитание, образование (мы узнаем науки через спорт - психологию, биомеханику, физиологию, анатомию). Это и этикет, кодекс правил поведения. Умение контролировать свои эмоции и поступки, уважительное отношение к старшим, помощь младшим. Умение правильно справляться с поражением и еще большее умение - справляться с успехом. Кто-то путает самбо и дзюдо. Но они отличаются по философии и смыслу. Самбо - самооборона, защита. Дзюдо в переводе с японского языка - гибкий путь к победе. Разная философия: кто-то любит защищаться, кому-то нравится атаковать. И эти навыки применяются не только в спорте, а в целом в жизни, - говорит Михаил Анатольевич.

Анатолий Рахлин считал, что главная задача тренера - воспитать человека, а затем из него подготовить хорошего спортсмена. И эту цель ставят его воспитанники, в том числе и сыновья. Задача не в том, чтобы получить значок мастера спорта, а гораздо глубже.

- Президент - самый яркий и узнаваемый пример для всех. Кстати, когда я смотрю его выступления, отмечаю нестандартные решения, выдержку - вижу школу отца. То же самое вижу в других его учениках и в своих. Это только обыватели считают, что наша главная задача - подготовить олимпийских чемпионов. Очень многие уходят в другие профессии - и это радует даже больше, поскольку говорит о разносторонности человека. Наши воспитанники становились выдающимися людьми, профессионалами в разных сферах деятельности. Опять-таки обывательское представление: в шахматы играют умные, а остальные не могут похвастаться интеллектом. Ерунда! Либо интеллект есть, либо его нет. И вид спорта тут ни при чем, - уверен Михаил Анатольевич.

"Работаю мамой"

Личное счастье Михаил тоже нашел благодаря дзюдо. Со своей будущей женой Екатериной, тоже увлеченной дзюдо, был знаком с юности, но долгое время они жили "в параллельных мирах". Но потом как-то так случилось, что Екатерина была на сборах в Анапе, Михаил - в Геленджике, и он заехал к ней на выходной.

Кстати, о том, что какая-то девушка занимается дзюдо, вы никогда не догадаетесь по внешности. Спортсменки красивы,

изящны, и, сходя с татами, ничем не отличаются от сверстниц. Дзюдоистки создают семью, живут полноценной жизнью.

-У нас двое детей: дочь Диана оканчивает одиннадцатый класс, сыну всего восемь. Как появились дети, я стала "работать только мамой". Иначе не получилось, и мои профессиональные мечты не все сбылись. Но я не жалею. У меня семья, дети. Муж часто на сборах, тренировках, и весь дом - на мне, - признается Екатерина.

Каким видом спорта занимаются Диана и Михаил-младший - и так понятно. Впрочем, похоже, что для Дианы дзюдо останется только увлечением. Девушка собирается поступать в вуз, не связанный со спортивной карьерой.

-Я не настаивал, чтобы дети занимались дзюдо. Я бы с удовольствием заходил к ним на тренировки в другие спортивные залы, где занимаются другими видами. Диана увлекалась и большим теннисом, и фигурным катанием, а Миша - плаванием. И все-таки они выбрали дзюдо, - улыбается

Михаил Анатольевич. Любят спорт и дети Евгения Анатольевича.

Рахлин поделился секретом: сила спортсмена не в больших мышцах, а в крепких сухожилиях. Хрупкая девушка может оказаться даже сильнее "накачанного мужчины". Главное: сила воли и духа. Без нее - никуда. Ни на татами, ни в жизни.

Из заветов Анатолия Рахлина

"Больно - терпи, упал - вставай, проиграл - тренируйся, стань сильнее и победи!"

"Спорт делает человека разумным. Президент Владимир Путин - реальное тому подтверждение. Надеюсь, он не забывает мой ему совет перед выходом на татами: "Главное - атакуя, не забывай про защиту, а защищаясь, готовь атаку".

"Принцип: растя чемпионов - расти Человека!"

"Мне нравятся красота и пластичность человеческого тела, его возможности. Не цикличные или однообразные движения, хотя и они по-своему могут быть прекрасны, а именно то разнообразие, неповторимость, которые может дать только борьба, и в первую очередь дзюдо со своими правилами, свободной одеждой, традициями и философией".

Интересный факт

- Может быть, родом из блокады единственное неспортивное увлечение Анатолия Рахлина. Он всю жизнь собирал стеклянные и фарфоровые фигурки и колокольчики со всего света. Видимо, осталось детское желание иметь игрушки, абсолютно не реализованное в те страшные годы. Со сборов привозил, из разных городов и стран. Были спортивные фигурки, фигурки различных животных, исторические сюжеты и персонажи в национальных костюмах. Эта коллекция осталась в нашей семье, хранится у моей мамы - Евгении Сергеевны, кстати, единственной в семье, кто не имеет отношения к спорту. По образованию она инженер.

Справка "РГ"