Губерниев назвал лучшего спортсмена России за последние 30 лет

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал семикратную олимпийскую чемпионку в синхронном плавании Светлану Ромашину лучшей спортсменкой в истории современной России. Его слова передает Metaratings.ru.
«Если я назову лучших спортсменов России за последние тридцать лет, то это будет несколько десятков человек. Но если выделять кого-то с момента новой России, за последние тридцать лет, то пусть это будет Светлана Ромашина», — сказал Губерниев.
6 февраля Светлана Ромашина объявила о завершении карьеры.
33-летняя Ромашина побеждала на соревнованиях Пекина-2008 (золото в групповых выступлениях), Лондона-2012, Рио-2016 и Токио-2020 (по два золота – в группе и дуэтах). На ее счету также 13 побед на чемпионатах Европы и 21 — на чемпионатах мира.
В 2009-2012 и в 2015–2016 годах она выступала в дуэте с Натальей Ищенко. В 2013-2014 и после 2019 года – со Светланой Колесниченко.