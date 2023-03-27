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44 минуты назад

Украинским шпажисткам не разрешили провести политическую акцию на турнире

Елена Прошина

Украинским шпажисткам запретили демонстрировать политический плакат на этапе Кубка мира по фехтованию в Китае, сообщила фехтовальщица Дарья Варфоломеева. Об этом пишет РИА Новости.

В настоящее время Варфоломеева находится в китайском Нанкине, где проходит турнир. По ее словам, в какой-то момент спортсменки захотели сфотографироваться с плакатом. Однако организаторы не разрешили им этого сделать.

«FIE пытается скрыть правду через угрозы и хочет, чтобы мы молчали», - заявила Варфоломеева.

Ранее в МОК заявили, что рассматривают возможность допуска российских и белорусских спортсменов на международные старты. При этом речь идет о нейтральном статусе тех спортсменов, кто не заявлял открыто о поддержке спецоперации.

Также Международная федерация фехтования приняла решение вернуть в этом году российских атлетов. Решение вступит в силу в апреле. Ожидается, что фехтовальщики из России примут участие в чемпионате мира в нейтральном статусе.

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