Украинским шпажисткам запретили демонстрировать политический плакат на этапе Кубка мира по фехтованию в Китае, сообщила фехтовальщица Дарья Варфоломеева. Об этом пишет РИА Новости.

В настоящее время Варфоломеева находится в китайском Нанкине, где проходит турнир. По ее словам, в какой-то момент спортсменки захотели сфотографироваться с плакатом. Однако организаторы не разрешили им этого сделать.

«FIE пытается скрыть правду через угрозы и хочет, чтобы мы молчали», - заявила Варфоломеева.

Ранее в МОК заявили, что рассматривают возможность допуска российских и белорусских спортсменов на международные старты. При этом речь идет о нейтральном статусе тех спортсменов, кто не заявлял открыто о поддержке спецоперации.