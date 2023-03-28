Губерниев: Россия пропустит две следующие Олимпиады

Российский журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) отложить решение по участию российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях, передает «Спорт-Экспресс».
«У них нет решения. И Бах тут даже не скрывает. Я по-прежнему пребываю в реалистическом настрое: две следующие Олимпиады — мимо. Буду рад ошибиться», — сказал Губерниев.
Напомним, что исполком МОК планировал обсудить вопрос о допуске россиян к международным соревнованиям 28 марта.
25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил. о сохранении запрета на проведение международных соревнований в России и Белоруссии.