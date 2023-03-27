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1 час назад

В Австралии подтвердили участие россиян в Олимпиаде-2032

Елена Прошина

Несмотря на протест австралийского правительства, спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпиаде-2032, заявил глава Олимпийского комитета страны Мэтт Кэролл. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, их позиция совпадает с мнением МОК, что спортсмены не имеют отношения к спецоперации и не должны за нее отвечать.

«Помните бойкот многих стран Олимпиады 1980 года? Много лет спустя премьер-министр Австралии заявил, что страна допустила ошибку (поддержав бойкот. — прим.)», — сказал Кэролл.

В ООН раскрыли отношение иностранных спортсменов к отстранению россиян

Он также отметил, что участие атлетов из России и Белоруссии будет способствовать объединению мира.

Ранее в МОК заявили, что россияне и белорусы могут принять участие в Олимпийских играх под нейтральным флагом. Речь идет о тех спортсменах, кто не высказывался в открытую в поддержку спецоперации.

Летние виды спорта,Видео,ООН,
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