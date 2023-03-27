Несмотря на протест австралийского правительства, спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпиаде-2032, заявил глава Олимпийского комитета страны Мэтт Кэролл. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, их позиция совпадает с мнением МОК, что спортсмены не имеют отношения к спецоперации и не должны за нее отвечать.

«Помните бойкот многих стран Олимпиады 1980 года? Много лет спустя премьер-министр Австралии заявил, что страна допустила ошибку (поддержав бойкот. — прим.)», — сказал Кэролл.

Он также отметил, что участие атлетов из России и Белоруссии будет способствовать объединению мира.