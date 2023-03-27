Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер оспорила отстранение Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом РИА Новости сообщил ее представитель.
Собеседник агентства заявила, что апелляция была подана в трибунал Фонда гимнастической этики (GEF).
6 марта FIG отстранила Винер на два года. Причиной санкций стал скандал на Олимпийских играх 2020 года в Токио, где Винер оскорбительно высказалась о судействе соревнований. Кроме того, Винер отстранили на фоне того, как она сняла кандидатуру россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG в 2021 году.
В сентябре 2021 года Винер отозвала кандидатуру Кузьминой с выборов главы технического комитета FIG, подчеркнув, что «на Олимпийских играх она сотворила гадость». Причиной стало судейство россиянки на ОИ в Токио, где победительницей в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, обошедшая россиянку Дину Аверину. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления.