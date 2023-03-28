Журова: "Не считаю слова Томаса Баха положительными для россиян"

«Я бы не сказала, что слова Баха перед заседанием являются положительными для россиян. В очередной раз выставили какие то условия. Он больше говорил не для россиян, а для других, кто на него воздействует. Мол, дайте мы сами примем решение.



Теннис доказывает, что всё может быть, спортсмены выступают. Украина ничего не говорит, нет бойкота, болельщики тоже молчат», — цитирует Журову «Матч ТВ».