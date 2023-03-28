Журова: "Не считаю слова Томаса Баха положительными для россиян"

Функционер выступил против политического влияния на спорт.
Бывшая конькобежка, заслуженный мастер спорта России и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала предстоящее заседание исполкома Международного олимпийского комитета. Мероприятие пройдёт с 28 по 30 марта.
«Я бы не сказала, что слова Баха перед заседанием являются положительными для россиян. В очередной раз выставили какие то условия. Он больше говорил не для россиян, а для других, кто на него воздействует. Мол, дайте мы сами примем решение.
Теннис доказывает, что всё может быть, спортсмены выступают. Украина ничего не говорит, нет бойкота, болельщики тоже молчат», — цитирует Журову «Матч ТВ».
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что правительства государств не должны вмешиваться в вопрос возможного допуска россиян и белорусов на мировые соревнования.
МОК в январе заявил, что рассмотрит возможность допуска до международных стартов российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО, в нейтральном статусе. На текущий момент конкретных критериев возможного допуска нет.