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21 минуту назад

Журова: не считаю слова Томаса Баха положительными для россиян

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Функционер выступил против политического влияния на спорт.

Журова: "Не считаю слова Томаса Баха положительными для россиян"
Фото: ТАССТАСС

Бывшая конькобежка, заслуженный мастер спорта России и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала предстоящее заседание исполкома Международного олимпийского комитета. Мероприятие пройдёт с 28 по 30 марта.

«Я бы не сказала, что слова Баха перед заседанием являются положительными для россиян. В очередной раз выставили какие то условия. Он больше говорил не для россиян, а для других, кто на него воздействует. Мол, дайте мы сами примем решение.

Теннис доказывает, что всё может быть, спортсмены выступают. Украина ничего не говорит, нет бойкота, болельщики тоже молчат», — цитирует Журову «Матч ТВ».

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что правительства государств не должны вмешиваться в вопрос возможного допуска россиян и белорусов на мировые соревнования.

МОК в январе заявил, что рассмотрит возможность допуска до международных стартов российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО, в нейтральном статусе. На текущий момент конкретных критериев возможного допуска нет.

Летние виды спорта,Томас Бах,Светлана Журова,Госдума,
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