МОК может запретить России участвовать в командных видах спорта на ОИ-2024

Российские сборные по командным видам спорта могут быть не допущены к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, одним из вариантов рекомендации для международных федераций является бан национальных команд России в футболе, волейболе, гандболе и баскетболе.

В случае, если международные федерации примут решение о недопуске сборных России к отбору на ОИ-2024, российские спортсмены, выступающие в этих видах спорта, пропустят предстоящую Олимпиаду.

Напомним, что вопрос допуска российских спортсменов на ОИ-2024 года будет обсуждаться сегодня, 28 марта, на очередном заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

Ожидается, что российские атлеты смогут принять участие в парижской Олимпиаде в нейтральном статусе.