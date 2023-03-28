В Германии не будут бойкотировать ОИ-2024 в случае возвращения РФ

«Стартует немецкая команда, поэтому мы исключаем бойкот по фундаментальным причинам. Мы как Конфедерация олимпийских видов спорта Германии на данный момент не можем себе представить участие российских и белорусских спортсменов. Но если МОК примет иное решение, то к спортсменам из этих стран должны предъявляться определённые требования. Российские военнослужащие не должны быть допущены. Остальные – на условиях полного нейтралитета, то есть без национальных символов (флага и гимна). Вопрос о допинге также должен быть прояснён», — приводит слова Вейкерта Sportschau.