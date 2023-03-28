Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов. Об этом во вторник на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК заявил президент организации Томас Бах.

"Международные спортивные соревнования должны проводиться в духе мира и толерантности и без дискриминации. Санкции не могут применяться только на основании паспорта или принадлежности к той или иной нации. Исполком МОК призывает международные организации к тому, что российские и белорусские спортсмены должны соревноваться как индивидуальные нейтральные атлеты", - сказал Бах.

Он также подчеркнул, что участвовать в международных соревнованиях не могут спортсмены, которые связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами национальной безопасности. Атлеты также должны соответствовать всем антидопинговым рекомендациям.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 25 января МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать спецоперацию.