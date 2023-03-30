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17 минут назад

Степашин обвинил МОК в нарушении Олимпийской хартии

Газета.Ruиещё 7

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о критериях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских атлетов на Игры 2024 года в Париже.

Степашин обвинил МОК в нарушении Олимпийской хартии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, эти критерии носят явный дискриминационный характер.

«Налицо нарушение основополагающих принципов Олимпийской хартии. Что-то американских спортсменов никто не отстранял, когда шла война во Вьетнаме и Югославии», — приводит слова Степашина РИА Новости.

Напомним, что заседание исполкома МОК прошло 28 марта. На нем обсуждался вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Организация рекомендовала допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Предстоящие Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что МОК можно шантажировать бойкотом Игр в случае допуска россиян.

Летние виды спорта,Камиль Бортничук,Сергей Степашин,Динамо,
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