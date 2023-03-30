Бах прокомментировал претензии к рекомендациям в отношении россиян

Новые рекомендации в отношении российских и белорусских спортсменов являются золотой серединой в вопросе их участия в международных соревнованиях в нынешних условиях. Об этом журналистам в четверг заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах .

"Обе стороны в этом конфликте, говоря дипломатическим языком, остались недовольны. Но, с другой стороны, это может быть знаком того, что мы нашли золотую середину, что позволяет нам двигаться дальше, чтобы добиться мира и понимания с помощью спорта", - сказал Бах.

Исполком МОК во вторник рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции РФ на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.