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1 час назад

Бах назвал новые рекомендации в отношении российских спортсменов золотой серединой

ТАССиещё 10

Новые рекомендации в отношении российских и белорусских спортсменов являются золотой серединой в вопросе их участия в международных соревнованиях в нынешних условиях. Об этом журналистам в четверг заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Бах прокомментировал претензии к рекомендациям в отношении россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Обе стороны в этом конфликте, говоря дипломатическим языком, остались недовольны. Но, с другой стороны, это может быть знаком того, что мы нашли золотую середину, что позволяет нам двигаться дальше, чтобы добиться мира и понимания с помощью спорта", - сказал Бах.

Исполком МОК во вторник рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции РФ на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Летние виды спорта,Томас Бах,
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