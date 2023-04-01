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37 минут назад

Гимнастка Татарева заявила, что спорт в любых условиях должен оставаться вне политики

ТАССиещё 2

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике в групповых упражнениях Анастасия Татарева очень тяжело переживает отстранение российских спортсменов от международных стартов. Об этом Татарева сообщила в субботу ТАСС.

Татарева: спорт в любых условиях должен оставаться вне политики
Фото: СоцсетиСоцсети

"Я очень тяжело переживаю все то, что сейчас происходит, - призналась Татарева. - На мой взгляд, спорт при любых условиях должен оставаться вне политики. Мягко говоря, все не очень хорошо сейчас у нас в спорте".

"В создавшейся ситуации наши "Игры вызова легенд" дадут спортсменам сохранять мотивацию и продолжать тренироваться. Но я очень рассчитываю, что в скором времени поменяют решение, и россиянам с белорусами позволят выступать вместе со всеми", - добавила собеседница ТАСС.

В начале марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским и белорусским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой.

В программу "Игр вызова легенд", которые завершатся 1 апреля в Екатеринбурге, входят соревнования по художественной гимнастике, спортивной гимнастике, спортивной аэробике и спортивной акробатике.

Летние виды спорта,Анастасия Татарева,
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