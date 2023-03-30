Федерация фехтования Дании отменила турнир из-за допуска россиян

Федерация фехтования Дании отменила турнир в Копенгагене из-за допуска россиян
Федерации фехтования Дании (DFF) отменила международный турнир, который должен был пройти в Копенгагене.
Причиной отмены соревнований стал допуск российских и белорусских фехтовальщиков на международные соревнования со стороны Международной федерации фехтования (FIE).
«Мы пришли к выводу, что, к сожалению, не в состоянии провести соревнования. Мы не можем сделать это в нынешних условиях, когда к участию допускаются российские и белорусские спортсмены», — приводит слова председателя DFF Яна Сильвест Йенсена NTB.
Напомним, решение о допуске россиян должно вступить в силу со второй половины апреля 2023 года, к июльскому чемпионату мира по фехтованию в Милане. Это позволит российским и белорусским фехтовальщикам принять участие в квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже.