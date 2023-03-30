Трехкратный олимпийский чемпион снялся с турнира из-за психологических проблем

Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Адам Пити снялся с чемпионата Великобритании 2023 из за психологических проблем, сообщает Sky Sports.

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Спортсмен заявил, что в данный момент «не получает удовольствия от спорта», так что пропустит чемпионат страны, который пройдет в Шеффилде.