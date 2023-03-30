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1 час назад

Трехкратный олимпийский чемпион снялся с турнира из-за психологических проблем

Матч ТВ

Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Адам Пити снялся с чемпионата Великобритании 2023 из за психологических проблем, сообщает Sky Sports.

Трехкратный олимпийский чемпион снялся с турнира из-за психологических проблем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен заявил, что в данный момент «не получает удовольствия от спорта», так что пропустит чемпионат страны, который пройдет в Шеффилде.

Также 28 летний пловец отметил, что не собирается прекращать тренировки и будет готовиться к Олимпиаде 2024 в Париже.Пити — трехкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, 16 кратный чемпион Европы, чемпион Европы на «короткой воде».

Летние виды спорта,Адам Пити,
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