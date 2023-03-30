Христенко объявил о старте гольф-сезона

— Я хочу сказать, что сегодня стартовал гольф сезон в России. В клубе «Раевский» в Анапе проходит первый день традиционного детско юношеского турнира. 66 юных гольфистов юниоров из восьми регионов принимают в нем участие. Пожелаем гольфистам хорошей игры, а нам всем — продуктивной работы в сезоне 2023, — передает слова Христенко корреспондент «Матч ТВ».