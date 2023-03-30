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36 минут назад

Президент Ассоциации гольфа России Христенко объявил о старте гольф-сезона

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Президент Ассоциации гольфа России (АГР) объявил о начале гольф сезона в Анапе.

Христенко объявил о старте гольф-сезона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

АГР 30 марта подписала соглашение о сотрудничестве с «Матч ТВ». В рамках договора планируется показ трансляций соревнований по гольфу в федеральном эфире канала «Матч ТВ», а также другие опции информационной поддержки.

— Я хочу сказать, что сегодня стартовал гольф сезон в России. В клубе «Раевский» в Анапе проходит первый день традиционного детско юношеского турнира. 66 юных гольфистов юниоров из восьми регионов принимают в нем участие. Пожелаем гольфистам хорошей игры, а нам всем — продуктивной работы в сезоне 2023, — передает слова Христенко корреспондент «Матч ТВ».

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, что в эфире федерального канала выйдет не менее пяти трансляций, информационная поддержка также будет со стороны программы «Все на Матч!».

Летние виды спорта,Александр Тащин,
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