Выступающие против участия российских и белорусских атлетов на международных соревнованиях государства не поднимают вопрос о двойных стандартах, с которыми столкнулся МОК при вынесении рекомендаций, заявил глава МОК Томас Бах.

Ряд европейских государств негативно отреагировали на рекомендации МОК по вопросу участия российских и белорусских атлетов, заявил глава МОК, передает ТАСС.

По его словам, некоторые государства не хотят уважать большинство в олимпийском движении и автономию спорта.

Такие страны не поднимают вопросы о двойных стандартах, с которыми МОК столкнулся во время консультаций. Они никак не комментировали участие спортсменов, чьи страны вовлечены в другие 70 войн и конфликтов, продолжающихся в мире. Эти страны также грубо пренебрегают мнением спецпредставителей ООН совета по правам человека.