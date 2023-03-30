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1 час назад

Глава МОК Бах указал на двойные стандарты стран, выступающих против участия России в международных соревнованиях

Деловая газета "Взгляд"

Выступающие против участия российских и белорусских атлетов на международных соревнованиях государства не поднимают вопрос о двойных стандартах, с которыми столкнулся МОК при вынесении рекомендаций, заявил глава МОК Томас Бах.

Ряд европейских государств негативно отреагировали на рекомендации МОК по вопросу участия российских и белорусских атлетов, заявил глава МОК, передает ТАСС.

По его словам, некоторые государства не хотят уважать большинство в олимпийском движении и автономию спорта.

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Такие страны не поднимают вопросы о двойных стандартах, с которыми МОК столкнулся во время консультаций. Они никак не комментировали участие спортсменов, чьи страны вовлечены в другие 70 войн и конфликтов, продолжающихся в мире. Эти страны также грубо пренебрегают мнением спецпредставителей ООН совета по правам человека.

Ранее польский министр спорта и туризма Камиль Бортничук заявил, что Варшава будет шантажировать МОК бойкотом Олимпиады из-за возможного участия российских атлетов.

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