$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Бах заявил, что антидопинговая система в России вызывает опасения

ТАСС

Желающие выступать на международной арене спортсмены из России должны быть проверены на допинг в индивидуальном порядке, антидопинговая система в стране вызывает опасения. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Бах: антидопинговая система в России вызывает опасения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Недостаточно просто общей информации [о проверке на допинг], каждый индивидуальный спортсмен должен быть проверен", - сказал Бах, комментируя обновленную рекомендацию МОК по допуску россиян.

"Мы в совершенно другой ситуации, в прошлом вопрос касался антидопинга, сейчас - военных действий и политики. Как я и сказал, мы, конечно, все еще обеспокоены ситуацией в российской антидопинговой системе, о чем говорило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), и в этом смысле мы на них полагаемся", - добавил глава МОК.

МОК 28 марта рекомендовал всем международным федерациям настоятельно рассмотреть возможность включения всех спортсменов, которые получат нейтральный статус, в свои регистрируемые пулы тестирования.

Летние виды спорта,Томас Бах,Всемирное антидопинговое агентство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий