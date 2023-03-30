Бах: антидопинговая система в России вызывает опасения

Желающие выступать на международной арене спортсмены из России должны быть проверены на допинг в индивидуальном порядке, антидопинговая система в стране вызывает опасения. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
"Недостаточно просто общей информации [о проверке на допинг], каждый индивидуальный спортсмен должен быть проверен", - сказал Бах, комментируя обновленную рекомендацию МОК по допуску россиян.
"Мы в совершенно другой ситуации, в прошлом вопрос касался антидопинга, сейчас - военных действий и политики. Как я и сказал, мы, конечно, все еще обеспокоены ситуацией в российской антидопинговой системе, о чем говорило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), и в этом смысле мы на них полагаемся", - добавил глава МОК.
МОК 28 марта рекомендовал всем международным федерациям настоятельно рассмотреть возможность включения всех спортсменов, которые получат нейтральный статус, в свои регистрируемые пулы тестирования.