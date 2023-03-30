Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отметил, что организация примет решение об участии российских и белорусских атлетов в Олимпийских играх-2024 не раньше, чем за год до их начала. Об этом пишет ТАСС.
Бах подчеркнул, что МОК примет решение «после того, как до Игр останется год».
По его словам, вопрос о разрешении россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях является достаточно сложным.
Вместе с тем, пояснил Бах, в ASOIF выразили желание координировать работу с национальными федерациями, следить за тем, чтобы все было сделано должным образом.
Напомним, что комитет рекомендовал допустить спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям при соблюдении ряда жестких условий.
В частности, они смогут участвовать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе. Кроме того, на турниры могут быть допущены только те атлеты, которые не имеют отношения к силовым ведомствам.
Ранее сообщалось, что организаторы ЧМ по боксу в Индии провели повторное награждение российской спортсменки. Это было обусловлено тем, что во время первой церемонии по ошибке была включена классическая музыка, а не гимн России.