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1 час назад

Компания Samsung установила самое большое табло на стадионе в Нью-Йорке

Чемпионат.com

«Самсунг» в сотрудничестве с клубом Главной лиги бейсбола (MLB) New York Mets создали и установили самое большое табло на всех профессиональных стадионах, сообщает сайт «Самсунга». Двусторонняя видеоплата центрального поля спереди оснащена светодиодным экраном площадью 17 400 квадратных футов (1616,5 кв м), а сзади — 6 900 квадратных футов (641 кв м).

Компания Samsung установила самое большое табло на стадионе в Нью-Йорке
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Табло расположено на стадионе Citi Field, где проводит свои домашние матчи клуб New York Mets. Экран является не только самым большим, но и самым ярким в мире. Он способен выводить картинку с разрешением 4К, которая отчетливо видна даже в дневное время.

Болельщики смогли ознакомиться с возможностями нового табло на специальном мероприятии «Что нового в Citi Field», организованном Mets в преддверии нового сезона.

Летние виды спорта,Samsung,
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