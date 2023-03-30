Компания Samsung установила самое большое табло на стадионе в Нью-Йорке

«Самсунг» в сотрудничестве с клубом Главной лиги бейсбола (MLB) New York Mets создали и установили самое большое табло на всех профессиональных стадионах, сообщает сайт «Самсунга» . Двусторонняя видеоплата центрального поля спереди оснащена светодиодным экраном площадью 17 400 квадратных футов (1616,5 кв м), а сзади — 6 900 квадратных футов (641 кв м).

Табло расположено на стадионе Citi Field, где проводит свои домашние матчи клуб New York Mets. Экран является не только самым большим, но и самым ярким в мире. Он способен выводить картинку с разрешением 4К, которая отчетливо видна даже в дневное время.