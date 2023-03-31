$76.45+0.1482.39-0.75
40 минут назад

Этап Кубка мира по фехтованию во Франции отменен из-за невозможности организаторов принять россиян и белорусов

Матч ТВиещё 4

Федерация фехтования Франции (FFE) не сможет принять этап Кубка мира после допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, говорится в релизе французской организации.

Этап Кубка мира по фехтованию во Франции отменен из-за допуска россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) 10 марта решил вернуть на международные соревнования россиян и белорусов. Впоследствии Федерация фехтования Германии объявила об отказе от проведения этапа Кубка мира по женской рапире, Финская ассоциация фехтования и пятиборья приняла решение отменить в стране соревнования под эгидой FIE из за допуска россиян.

— Федерация объявляет об отмене этапа Кубка мира по шпаге среди мужчин в Сен Мор де Фоссе из за невозможности выполнить требования FIE по допуску российских и белорусских спортсменов, — говорится в заявлении.

Этап в Сен Мор де Фоссе должен был пройти с 19 по 21 мая.

Летние виды спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий