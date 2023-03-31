Этап Кубка мира по фехтованию во Франции отменен из-за допуска россиян

Федерация фехтования Франции (FFE) не сможет принять этап Кубка мира после допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, говорится в релизе французской организации.

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Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) 10 марта решил вернуть на международные соревнования россиян и белорусов. Впоследствии Федерация фехтования Германии объявила об отказе от проведения этапа Кубка мира по женской рапире, Финская ассоциация фехтования и пятиборья приняла решение отменить в стране соревнования под эгидой FIE из за допуска россиян.

— Федерация объявляет об отмене этапа Кубка мира по шпаге среди мужчин в Сен Мор де Фоссе из за невозможности выполнить требования FIE по допуску российских и белорусских спортсменов, — говорится в заявлении.