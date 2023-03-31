Вице-премьер Италии поддержал участие россиян в соревнованиях

Вице-премьер Италии выступил за допуск российских спортсменов к соревнованиям.

«Что касается меня, то считаю, что атлеты могут также участвовать в соревнованиях без флагов и без символов.

Я не думаю, что отдельные спортсмены или отдельные артисты должны платить.

Не допуская атлета-паралимпийца к участию в Олимпийских играх в Италии (2026 года – Sports.ru), ты не даешь сигнала Москве», – цитирует «Р-Спорт» слова Маттео Сальвини из эфира Radio Capital.