Россиянка Муртазаева выиграла международный турнир по фехтованию в Казани

Россиянка Айзанат Муртазаева в пятницу стала победителем международных соревнований по фехтованию на шпагах. Турнир проходит в Казани.

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В финале Муртазаева победила Анастасию Рустамову со счетом 15:10. Обе спортсменки представляют Москву.

Муртазаевой 21 год, она является чемпионкой России 2022 года, а также двукратным бронзовым призером чемпионата страны (2019, 2021). На Олимпиаде в Токио заняла четвертое место.