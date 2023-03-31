$76.45+0.1482.39-0.75
47 минут назад

Россиянка Муртазаева выиграла международный турнир по фехтованию на шпагах в Казани

ТАСС

Россиянка Айзанат Муртазаева в пятницу стала победителем международных соревнований по фехтованию на шпагах. Турнир проходит в Казани.

Россиянка Муртазаева выиграла международный турнир по фехтованию в Казани
Фото: ТАССТАСС

В финале Муртазаева победила Анастасию Рустамову со счетом 15:10. Обе спортсменки представляют Москву.

Муртазаевой 21 год, она является чемпионкой России 2022 года, а также двукратным бронзовым призером чемпионата страны (2019, 2021). На Олимпиаде в Токио заняла четвертое место.

1 апреля пройдут финалы мужских соревнований. 2 апреля будут разыграны медали в командных турнирах у женщин и мужчин. Помимо россиян, в турнире принимают участие представители Армении, Белоруссии, Вьетнама, Ирака, Киргизии, Ливана, Сербии и Узбекистана.

Летние виды спорта,Айзанат Муртазаева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий