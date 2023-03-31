Россиянка Муртазаева выиграла международный турнир по фехтованию в Казани

Россиянка Айзанат Муртазаева в пятницу стала победителем международных соревнований по фехтованию на шпагах. Турнир проходит в Казани.
В финале Муртазаева победила Анастасию Рустамову со счетом 15:10. Обе спортсменки представляют Москву.
Муртазаевой 21 год, она является чемпионкой России 2022 года, а также двукратным бронзовым призером чемпионата страны (2019, 2021). На Олимпиаде в Токио заняла четвертое место.
1 апреля пройдут финалы мужских соревнований. 2 апреля будут разыграны медали в командных турнирах у женщин и мужчин. Помимо россиян, в турнире принимают участие представители Армении, Белоруссии, Вьетнама, Ирака, Киргизии, Ливана, Сербии и Узбекистана.