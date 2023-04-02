Представитель Зеленского призвал главу FIG к бойкоту по недопуску россиян на ОИ-2024

«Провёл встречу с президентом Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ… Призвал его поддержать инициативу по недопущению российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде 2024 года.



Ватанабэ со своей стороны отметил, что является другом Украины и украинской гимнастики», — написал Ермак в своих социальных сетях.