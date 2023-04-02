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1 час назад

Представитель Зеленского призвал главу FIG к бойкоту по недопуску россиян на ОИ-2024

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Андрей Ермак, руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского, рассказал об официальной встрече с президентом Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ.

Представитель Зеленского призвал главу FIG к бойкоту по недопуску россиян на ОИ-2024
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, 25 января исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. Позднее Ватанабэ заявил, что поддерживает позицию МОК.

«Провёл встречу с президентом Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ… Призвал его поддержать инициативу по недопущению российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде 2024 года.

Ватанабэ со своей стороны отметил, что является другом Украины и украинской гимнастики», — написал Ермак в своих социальных сетях.

Летние виды спорта,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,
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