Украинский депутат выступил с призывом против российских спортсменов

"Необходимо пересмотреть решение о запрете нашим спортсменам участвовать в соревнованиях, где представлены россияне и белорусы. Они делают то, что никто другой не может сделать, поднимая наши флаги на международной спортивной арене. Работать надо не против наших спортсменов, а против российского лобби в мировом спорте! Чиновники должны выезжать на международные турниры, чтобы на месте выступать и объяснять, почему россиян и белорусов нельзя допускать", - написал Горенюк.