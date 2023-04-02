Украинский депутат выступил с призывом против российских спортсменов

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Горенюк в своих соцсетях обозначил важность выступления на международной арене местных спортсменов вместе с россиянами и белорусами.
"Необходимо пересмотреть решение о запрете нашим спортсменам участвовать в соревнованиях, где представлены россияне и белорусы. Они делают то, что никто другой не может сделать, поднимая наши флаги на международной спортивной арене. Работать надо не против наших спортсменов, а против российского лобби в мировом спорте! Чиновники должны выезжать на международные турниры, чтобы на месте выступать и объяснять, почему россиян и белорусов нельзя допускать", - написал Горенюк.
Напомним, что 28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. На исполкоме МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.
Ранее олимпийская чемпионка Тереза Йохауг призналась, что ей жаль российских лыжников.