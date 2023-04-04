Исполнительный комитет Объединенного мира борьбы (UWW) принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных соревнованиях при соблюдении рекомендаций МОК. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава комиссии UWW «Спорт для всех» Георгий Брюсов.

Сообщается, что такое решение принято на заседании исполкома UWW. Также отмечается, что исполком UWW предложил МОК смягчить критерии, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, особенно в отношении спортсменов, работающих по контракту с военными организациями.

Кроме того, исполком решил вынести следующие решения:

— требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) не подлежат обсуждению;

— обеспечить дополнительные меры безопасности на соревнованиях для защиты спортсменов;

— спортсмены юношеских сборных России и Белоруссии (U15 и U17) не будут проверяться на предмет связи с военными организациями;

— решение об участии в соревнованиях юношеских команд России и Белоруссии (U15 и U17) вступает в силу немедленно;