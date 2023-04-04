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1 час назад

Чемпионка ОИ из Польши оценила эффект от отсутствия россиян на Европейских играх

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Трехкратная олимпийская чемпионка в метании молота Анита Влодарчик оценила отстранение россиян и белорусов от участия в Европейских играх 2023 года. Слова польской легкоатлетки приводит Inside The Games.

Чемпионка ОИ из Польши оценила эффект от отсутствия россиян на Европейских играх
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению спортсменки, решение будет иметь положительный эффект.

«Важно, чтобы спортсмены из России и Белоруссии не приехали в Польшу соревноваться, благодаря этому Европейские игры пройдут в духе честной борьбы, спокойствия и мира», — заявила Влодарчик.

Европейские игры 2023 года пройдут с 21 июня по 2 июля. Соревнования примет Краков.

16 октября прошлого года стало известно решение Европейского олимпийского комитета по допуску сборных России и Белоруссии к турниру.

«Дам предельно ясный ответ: в нынешних обстоятельствах участие российских и белорусских спортсменов невозможно», — заявил президент организации Спирос Капралос.

Летние виды спорта,Анита Влодарчик,СБОРНАЯ РОССИИ,
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