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47 минут назад

Российских борцов допустили до международных соревнований

Елена Прошина

Объединенный мир борьбы намерен предложить Международному олимпийскому комитету смягчить критерии допуска спортсменов России и Белоруссии к соревнованиям. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава комиссии UWW «Спорт для всех» Георгий Брюсов.

Российских борцов допустили до международных соревнований
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По его словам, данное решение было принято на заседании исполкома организации.

«Допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях при соблюдении рекомендаций МОК; предложить комитету смягчить критерии, позволяющие им выступать на международных соревнованиях, особенно в отношении атлетов, работающих по контракту с военными организациями», — написал Брюсов.

Среди принятых исполкомом UWW решений также значится, что требования WADA не подлежат обсуждению и планы по обеспечению дополнительных мер безопасности на соревнованиях для защиты спортсменов. Кроме того Объединенный мир борьбы допустит атлетов юношеских сборных РФ и Белоруссии до соревнований без проверки на предмет связи с военными организациями и обеспечит им безопасное участие в них.

Летние виды спорта,Георгий Брюсов,Всемирное антидопинговое агентство,
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