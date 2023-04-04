Российских борцов допустили до международных соревнований

Объединенный мир борьбы намерен предложить Международному олимпийскому комитету смягчить критерии допуска спортсменов России и Белоруссии к соревнованиям. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава комиссии UWW «Спорт для всех» Георгий Брюсов .

«Допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях при соблюдении рекомендаций МОК; предложить комитету смягчить критерии, позволяющие им выступать на международных соревнованиях, особенно в отношении атлетов, работающих по контракту с военными организациями», — написал Брюсов.

Среди принятых исполкомом UWW решений также значится, что требования WADA не подлежат обсуждению и планы по обеспечению дополнительных мер безопасности на соревнованиях для защиты спортсменов. Кроме того Объединенный мир борьбы допустит атлетов юношеских сборных РФ и Белоруссии до соревнований без проверки на предмет связи с военными организациями и обеспечит им безопасное участие в них.