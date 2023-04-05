Президент Объединенного мира борьбы высказался о допуске россиян к турнирам

«Спорт на протяжении всей истории был средством сближения людей. Борьба, как вид спорта, обладает уникальной способностью объединять людей из разных культур и слоев общества. Она обладает огромным потенциалом, чтобы помочь в построении мира и терпимости между различными сообществами, странами и регионами», — сказал Лалович.