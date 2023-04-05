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35 минут назад

Президент Объединенного мира борьбы высказался о допуске россиян к турнирам

Газета.Ru

Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович высказался о допуске российских спортсменов до участия в международных соревнованиях под эгидой организации. Его слова передает пресс-служба UWW.

Президент Объединенного мира борьбы высказался о допуске россиян к турнирам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вчера Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

«Спорт на протяжении всей истории был средством сближения людей. Борьба, как вид спорта, обладает уникальной способностью объединять людей из разных культур и слоев общества. Она обладает огромным потенциалом, чтобы помочь в построении мира и терпимости между различными сообществами, странами и регионами», — сказал Лалович.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Летние виды спорта,Ненад Лалович,
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