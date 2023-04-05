Гимнастка Дмитриева стала мамой в четвёртый раз

«Добро пожаловать в наш мир. Вчера родился Яромир Игоревич. Мой четвёртый сын, 4.04. Сразу всех хочу поблагодарить от всей души за тёплые и искренние поздравления. Мы счастливы», — написала Дмитриева на официальной странице в социальной сети.