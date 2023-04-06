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34 минуты назад

Олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Аблязина прооперируют в Москве в четверг

ТАСС

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин в четверг перенесет операцию на травмированном плече в одной из московских клиник. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Олимпийского чемпиона Аблязина прооперируют в Москве
Фото: ТАССТАСС

"Аблязин, получивший травму плеча во время мартовского чемпионата России в Казани, лег на операцию в Москве, - сказала Родионенко. - Сегодня врачи ему прооперируют правое плечо и как следует посмотрят левое. Надеюсь, что все пройдет успешно. Сам Денис, которые испытывает проблемы с плечами не первый год, настроен оптимистично".

Аблязину 30 лет, на Олимпиаде в Токио он выиграл золотую олимпийскую медаль в командном многоборье и серебряную медаль в опорном прыжке. С Олимпиады 2016 года гимнаст вернулся с двумя серебряными и одной бронзовой медалью. На дебютных для себя Играх 2012 года Аблязин завоевал серебро и бронзу. Спортсмен является двукратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

Летние виды спорта,Валентина Родионенко,Денис Аблязин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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