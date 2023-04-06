$79.50+0.1487.10+0.37
7 минут назад

Поздняков уверен, что МОК пересмотрит рекомендации по допуску россиян к Олимпиаде-2024

ТАССиещё 3

Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотрит несправедливые и неприемлемые рекомендации по допуску российских спортсменов на соревнования. Такое мнение журналистам в четверг высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

Президент Олимпийского комитета уверен, что МОК изменит мнение
Фото: ТАССТАСС

"Этот год был сложным, но, как показала практика, он сплотил всю нашу олимпийскую семью, - сказал Поздняков. - Сегодня наши оппоненты признают, что несправедливые санкции необходимо пересматривать. К сожалению, это делают не все, но процесс начался и он необратим. Безусловно, до Игр 2024 года МОК во многом пересмотрит несправедливые и неприемлемые условия".

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Решение по участию россиян и белорусов в Олимпиаде в Париже будет принято позднее.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Летние виды спорта,Станислав Поздняков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий