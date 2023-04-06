Президент Олимпийского комитета уверен, что МОК изменит мнение

"Этот год был сложным, но, как показала практика, он сплотил всю нашу олимпийскую семью, - сказал Поздняков. - Сегодня наши оппоненты признают, что несправедливые санкции необходимо пересматривать. К сожалению, это делают не все, но процесс начался и он необратим. Безусловно, до Игр 2024 года МОК во многом пересмотрит несправедливые и неприемлемые условия".

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Решение по участию россиян и белорусов в Олимпиаде в Париже будет принято позднее.