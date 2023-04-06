В аэропорту Сочи спортсмен-экстремал из Санкт-Петербурга Денис Вовк установил мировой рекорд и абсолютный рекорд России. Он отбуксировал 32-тонный самолет Sukhoi Superjet 100 на 10 метров всего за 42 секунды. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Аэропорты Юга".
Достижение атлет установил утром 6 апреля, в Международный день спорта. Самолет под названием "Дербент" Вовк тянул при помощи техники "арм-овер-арм", когда атлет тянет канат руками, упираясь в специальную конструкцию. При этом сам спортсмен весит меньше 90 килограммов.
- Уникальное спортивное мероприятие в главном южном хабе было организовано совместно с авиакомпанией "Россия". Дождливая погода не помешала Денису, - отметили в пресс-службе "Аэропортов Юга".
Достижение Дениса Вовка зафиксировал президент Федерации силового экстрима Василий Грищенко.
В феврале 2021 года спортсмен уже буксировал самолет Airbus A-319 "Спортолет" весом 40,57 тонн на 4 метра 32 сантиметра за 52 секунды. Силачи и раньше двигали такие большие самолеты, но дело в том, что сами эти тяжелоатлеты, как правило, весили больше 150 килограммов.