Ватанабэ: в FIG защищают права не причастных к СВО российских гимнастов

«Я защищаю всех гимнасток в мире, как семью. Вот почему я поддерживаю украинских гимнасток и почему я защищаю право российских и белорусских гимнасток, которые не участвовали в СВО, участвовать в соревнованиях. Я понимаю и уважаю позицию президента Зеленского и прошу украинское правительство таким же образом понять мою позицию как президента Международной федерации», — приводит слова Ватанабэ пресс-служба FIG.