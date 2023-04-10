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Гимнастка Кудрявцева рассказала, как Винер грозила ей перед выходом на ковер

Серебряная призерка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро — 2016 по художественной гимнастике Яна Кудрявцева в интервью Алле Шишкиной на YouTube-канале «Без воды» объяснила, почему не обращала внимания на слова тренера Ирины Винер перед выходом на ковер.

Гимнастка Кудрявцева рассказала, как Винер грозила ей перед выходом на ковер
© РИА Новости

По словам спортсменки, она внимательно слушала только своего личного тренера Елену Карпушенко, поскольку уже привыкла к одним и тем же наставлениям. Кудрявцевой было важно, чтобы ее «ничего не сбивало» перед выступлением, поэтому половину из слов Винер она «старалась пропускать».

«На мой первый чемпионат мира в Киеве меня выводила Ирина Александровна. Я не знала, что она будет говорить. Когда выходила на булавы, она мне кричала в спину такое, что, будь на моем месте другая девочка…«Если ты сейчас что-нибудь уронишь, в жизни прохода не дам!» Вот с этим шла на ковер», — со смехом сказала Кудрявцева.

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