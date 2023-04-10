Гимнастка Кудрявцева рассказала, как Винер грозила ей перед выходом на ковер

«На мой первый чемпионат мира в Киеве меня выводила Ирина Александровна. Я не знала, что она будет говорить. Когда выходила на булавы, она мне кричала в спину такое, что, будь на моем месте другая девочка…«Если ты сейчас что-нибудь уронишь, в жизни прохода не дам!» Вот с этим шла на ковер», — со смехом сказала Кудрявцева.