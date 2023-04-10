Гимнастка Кудрявцева рассказала, как Винер грозила ей перед выходом на ковер
Серебряная призерка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро — 2016 по художественной гимнастике Яна Кудрявцева в интервью Алле Шишкиной на YouTube-канале «Без воды» объяснила, почему не обращала внимания на слова тренера Ирины Винер перед выходом на ковер.
По словам спортсменки, она внимательно слушала только своего личного тренера Елену Карпушенко, поскольку уже привыкла к одним и тем же наставлениям. Кудрявцевой было важно, чтобы ее «ничего не сбивало» перед выступлением, поэтому половину из слов Винер она «старалась пропускать».
«На мой первый чемпионат мира в Киеве меня выводила Ирина Александровна. Я не знала, что она будет говорить. Когда выходила на булавы, она мне кричала в спину такое, что, будь на моем месте другая девочка…«Если ты сейчас что-нибудь уронишь, в жизни прохода не дам!» Вот с этим шла на ковер», — со смехом сказала Кудрявцева.